Hülya Koçyiğit "Derman" filmi gösteriminde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Hülya Koçyiğit "Derman" filmi gösteriminde hayranlarıyla buluştu

20.10.2022 19:20

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit konuk oldu.

Festival etkinlikleri kapsamında Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 1983 yapımı "Derman" filmi, AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu.

Gösterim öncesinde filmi izlemeye gelen hayranlarının da katılımıyla Koçyiğit'in Türk sinemasını ve izlenen filmin çekimlerini anlattığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiyi yöneten sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan, Hülya Koçyiğit'in, Türk sinemasının en çok Altın Portakal'ı kazanan kadın oyuncusu olduğunu söyledi.

"Gerçek hayatı anlatan yaşayan karakterleri canlandırmak istedim"

Koçyiğit ise Türk sinemasının çeşitli dönemleri olduğunu, zamanla yaşam şartlarının ve ihtiyaçların da değiştiğini belirterek, "Yeşilçam diye adlandırdığımız sinema, melodramların, romantizmin olduğu yıllar ama daha sonra gerçek hayatı anlatan yaşayan karakterleri canlandırma isteği bir oyuncu olarak bende çok fazla belirdi." dedi.

Dönemin önemli yönetmenleriyle çalışmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Koçyiğit, "Birlikte senaryolara karar verdik. Bunların içinde benim için çok önemli olan Şerif Gören ile az önce hesap ediyorduk 7 film yapmışız ve bu yedi sene demek. Yaptığımız her bir film birbirinden daha değerli. Hem yurt içinden hem yurt dışından ödüller de kazandı." diye konuştu.

Usta oyuncu "Kurbağalar", "Derman", "Almanya Acı Vatan" ve "Firar" filmlerine değinerek, "Bu filmlerle yepyeni bir sinema anlayışı, yepyeni bir gerçekçilik sinemamıza hakim olmaya başladı. İyi ki de öyle oldu, daha genç nesil sinemamıza ilgi duymaya başladı. Yepyeni seyirciler kazandı sinemamız." değerlendirmesini yaptı.

Hülya Koçyiğit, gösterimi yapılan "Derman" filminin çekimleri esnasında yaşadıkları zorlukları, filmde oynadığı rolün önemini, dönemin şartlarını, çekimlere gittiğinde gördüklerini ve hissettiklerini de anlattı.

Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Koçyiğit, katılımcılarla birlikte filmi izledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hülya Koçyiğit 'Derman' filmi gösteriminde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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