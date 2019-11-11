Hülya Koçyiğit Eskişehir'deki fidan dikme etkinliğine katıldı

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Fidan Dikime Seferberliği' etkinliği için Eskişehir'e gelen ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, fidan dikerek kampanyaya destek verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 11 Kasım saat 11.11'de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprak ile buluşturuldu. Eskişehir'de düzenlenen fidan dikme programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından konuşan Orman Bölge Müdürü Temel daha yeşil bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti. Daha sonra konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından milli ağaçlandırma günü ilan edilen 11 Kasım günü gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil bir vatan bırakmak, toplumun çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplendi. 3 saat içerisinde 11 milyon fidanın dikimi gerçekleştireceğiz. Bu gerçekten bir rekordur. Bizler 'Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin' diyen bir peygamberin ümmeti ve savaş durumunda bile yeşile, ormana zarar vermeyi yasaklayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün ilimizde 290 bin fidan dikilecek, nefes olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



"Ülkemiz yeşillendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor"



Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de çok önemli bir anı yaşıyoruz. Bir anda 11'i 11 geçe, ayın 11'i saat 11'de bütün Türkiye'de herkes elindeki fidanı toprak ile buluşturacak ve geleceğe nefes olsun diye yeşilin çoğalması için elinden geleni yapacak. Ülkemiz yeşillendikçe, havamız temizlendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor demektir. Bugün çok önemsediğim bir gün. Eskişehir'de olmak bir ayrıcalık, gerçekten bu güzel şehrimizde ağaç dikmiş olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Ülkenin orman varlığını artırmak, yanan alanları yeniden ağaçlandırmak, erozyon kontrolü sağlamak ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında 290 bin fidanın dikildiği kentte çam türlerinin yanı sıra yapraklı ve meyveli diye adlandırılan ceviz, badem, muşmula, ıhlamur, akasya gibi 30 bin tür toprakla buluşturuldu.



Eskişehir Seyitgazi yolu üzerinde bulunan alanda gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, sivil toplum kuruluş temsilcileri, çeşitli okullardan öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR