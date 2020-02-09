Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi - Son Dakika Magazin

Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi

15 dakika önce

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelenk'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi, System.String[]

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelenk'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Hülya Koçyiğit, 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan kardeşinin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:


"48 saatlik kritik süreci çok şükür ki atlattık. Şu anda Bursa Acıbadem Hastanesi'nde servis katında tedavisine devam ediliyor. Yüksek tansiyon, baş ağrısı ve çeşitli sıkıntıları devam eden sevgili kardeşimin ne kadar hastanede kalacağı belli olmamakla birlikte en yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz."



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Devlet Hastanesi, Hülya Koçyiğit, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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