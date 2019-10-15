Son Dakika Haberleri: Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Magazin Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

39 dakika önce

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.


Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:


"Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."

Suriye, Hatay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:42 
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