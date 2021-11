HÜLYA KOÇYİĞİT VE BURÇAK EVREN'E ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ - Son Dakika

2'nci Esenler Film Günleri başladı

Gül KABA/Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ? Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Esenler Film Günleri kapsamında usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türk sinema eleştirmenliği yapan Burçak Evren'e onur ödülü verildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Esenler Film Günleri başladı. Açılış, oyuncu Kadir Çöpdemir'in sunumuyla, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Gecede 200'e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülle dönen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren'e onur ödülleri takdim edildi.

Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, geçmişten günümüze çok farklı formlarda bestelenmiş ve hafızalara kazınmış olan Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmlerde çalınan şarkıları seslendirdi.

KOÇYİĞİT: SİNEMA GÜNLERİ DİLERİM SONSUZA KADAR VAR OLUR

Aldığı ödül sonrası konuşma yapan Hülya Koçyiğit, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya kültür ve sanata olan saygısı ile özverisinden dolayı teşekkür ederek, 'Sinema günleri, dilerim sonsuza kadar var olur. İnşallah bu ilçenin insanları da hep bahtiyar olur' dedi.

Burçak Evren ise 'Yıllar yıllar önce ben gençken İstiklal Caddesi'nde yaşlı bir adam Rüya Sineması'nın önünde sabahtan akşama kadar hep aynı şeyi söylerdi, 'film başlıyor' o film hiç bitmez hep başlardı. Dilerim ki bu film günleri de hiç bitmesin, hep başlasın. Çünkü film festivalleri para kazanmaz ama bulunduğu coğrafyaya parayla satın alamadığınız her bir güzelliği getirir? diye konuştu.

YILMAZ: FİKİR VE EMEK VERENİN BAHTI AÇIK OLSUN

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, çok sayıda kültür ve sanat etkinliğini takip ettiğini ancak Esenler'de düzenlenen etkinliklerde başka bir boyut ve mahiyet olduğunu söyledi.

Gençken sık sık sinemaya giderek film izlediğini belirten Yılmaz, 'O yıllardaki sinemadan aldığımız kültür, gördüğümüz adabı muaşeret, nezaket, sosyal dayanışma, toplumsal dokuyu inceleme hala benim hayatımda ve yapmış olduğum çalışmalarda önemli bir müracaat kaynağıdır. Sinemanın ihtiyaç duyduğu bir husus vardır o da insandır. Ruhuyla, duygusuyla, geçmişiyle, geleceğiyle insandır. İnsanı merkeze almayan hiçbir şey kalıcı olmayacaktır. Kültür, sanat ve eğitim insanı insan yapan temel esasları ve bir milletin var olma sebeplerini, ortaya koyan temel değerlerdir. Sabır ve emek ister, Esenler'in bu anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü görüyorum. İlçe ve beldedeki böyle etkinlikleri bazen uluslararası etkinliklerden daha önemli görüyorum. Çünkü daha insani, daha tabii, daha iç içe ve bize dönük boyutu var. Fikir verenin, emek verenin, gönül verenin, destek olanın bahtı açık, ömrü aziz olsun' dedi.

GÖKSU: SİNEMA, DÜNÜMÜZÜ, BUGÜNÜMÜZÜ VE YARINIMIZI İŞARET EDİYOR

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da ilçedeki suç oranlarının azalmasında yaptıkları kültür ve sanat etkinliklerine etkisine vurgu yaparak, 'Bugün geleneksel hale gelecek film günlerimizin ikincisini yapıyoruz. Sinemanın hayatımızda çok farklı bir yönü var. Kendi hikayemizi bulduğumuz, baştan sona bir daha yaşadığımız hafızayı, dünü, bugünü bide geleceği gösteriyor. Sinema, dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı işaret ediyor. Aslında çok boyutlu ilginç bir kamera, hayatın içine dokunan, ruh taşıyan farklı bir sanat' diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Göksu, 'Hülya Koçyiğit dediğiniz zaman kimimizin aklına annesi, kimimizin aklına kardeşi gelir. Koçyiğit'in hangi filmini izlerseniz izleyin, hayatınızın bir parçasını bulmamanız mümkün mü' ya hüznü ya mutluluğu ya acıyı ya da sevinci bulursunuz. İşte bir şey bulduğumuz sinema bugün geçmiş ve gelecek arasında köprü olmada önemli bir iletişim mekanizmasıdır. Esenler halkı, beyaz perdede dünü, bugünü ve yarını görsün, yaşadıkları toprağın farkına varsın, hikayesini öğrensin istedik. Bu nedenle film günlerini düzenliyoruz? ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YILIN TEMASI GÖÇ

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında gerçekleştirilen ve geçen yıl Kadın Filmleri Seçkisi'nin yer aldığı Esenler Film Günleri, ikinci yılında 'Göç' temalı filmleri seyirciyle buluşacak. Göç Seçkisi'nde K'rlis Lesi???in Under The Upturneed Moon,Kaveh Mazaheri'nin Botox, Arash T. Riahi'nin Oskar&Lilli ve Mark Grentell'in Birleşme(The Merger) filmleri yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde geçen filmler insanın dünya üzerindeki göç halini çeşitli tonlarda anlatıyor.

KOÇYİĞİT VE ERSHADİ ONURUNA FİLM GÖSTERİMLERİ

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi'nin Onur Ödülleri aldığı etkinlik kapsamında 'Gelin' filminin gösterimi yapıldı. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Cannes'da Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı filminin başrolünde İranlı usta oyuncu Homoyoun Ershadi yer alıyor. Kirazın Tadı intihar etmek için yola çıkan Bay Badii'nin yolculuğunu konu ediyor. Uluslararası festivallerden birçok ödülle dönen filmi, sinemaseverler ücretsiz olarak bugün 16.00'da izleyebilecek.

10'UNCU ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE LÜTFİ AKAD ANILDI

9 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad, dün gerçekleştirilen özel bir söyleşide anıldı. Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlandırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, söyleşide Lütfi Akad'ın sinemasını konuştu.

'USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ

Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışını Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptı. Sergi, kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

YAKIN PLAN TÜRKİYE

Türk sinemasının yakın zamanlı filmlerini sinemaseverlerle buluşturmayı planlayan 'Yakın Plan Türkiye' seçkisinde çeşitli filmler yer alıyor. Seçkide Sinan Sertel'in İçimdeki Kahraman, Erkan Tanhuşoğlu'nun Koridor, Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke ve Ahmet Toklu'nun Pota filmleri yer alıyor. 'Bağımsız Film Galaları' ile salon şansı bulamayan fakat sanat değeri yüksek başarılı filmleri seyirciyle buluşturan Esenler Film Günleri'nde bu yıl uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Pota'nın galası gerçekleştirilecek. Sınıfsal farklılıkları basketbol üzerinden anlatan filmin galası, 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek.

TAŞPLAK SENFONİ ORKESTRASI İLE KAPANIŞ

Kapanış töreni 14 Kasım Pazar günü saat 20.00'da gazeteci ve haber sunucusu Başak Şengül'ün sunuculuğunda gerçekleşecek. Gecede jüri üyeleri tarafından 2'nci Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. 11 finalist arasından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmayarak finale kalan 8 filme gösterim telifi takdim edilecek. Gecede repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taşplak Senfoni; Ah Nerede'den Çöpçüler Kralı'na, Çiçek Abbas'tan Hababam Sınıfı'na, Züğürt Ağa'dan Düttürü Dünya'ya en sevilen film müziklerini seslendireceği konserle sahne alacak.