HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ

09.05.2022 13:09
HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Arslan'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Arslan'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 yıl önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca, Mehmet Arslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak "Karımı öldürdüm" dedi.

VURDU, BAŞINDA BEKLEDİ

Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti. Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Elkoca "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış" dedi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Arslan da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi.

HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ
HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ
HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ
HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ

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Mehmet Arslan, Viranşehir, Yenişehir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika


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