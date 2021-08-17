Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor

Humankind ve Psychonauts 2 gibi merakla beklenen yapımlar çıktığı gün Xbox Game Pass'e geliyor. Öte yandan Star Wars Jedi: Fallen Order ve Need for Speed Heat de Play'e eklenecek.

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