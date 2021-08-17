Humankind, Psychonauts 2 ve daha fazlası Game Pass kütüphanesine ekleniyor
18.08.2021 14:43
Her ay birbirinden güzel oyunları kendi servis sistemi aracılığıyla oyunseverlerin hizmetine sunan Microsoft, Ağustos ayının sonuna kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.
Humankind ve Psychonauts 2 gibi merakla beklenen yapımlar çıktığı gün Xbox Game Pass'e geliyor. Öte yandan Star Wars Jedi: Fallen Order ve Need for Speed Heat de Play'e eklenecek.
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Bugün Eklenen Oyunlar
- Humankind — PC
- Need for Speed Heat — Cloud
- Star Wars Battlefront II — Cloud
- Star Wars Jedi: Fallen Order — Cloud
- Yakında eklenecek oyunlar:
- Recompile — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Train Sim World 2 — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Twelve Minutes — 19 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Psychonauts 2 — 25 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Myst — 26 Ağustos (Cloud, PC ve Konsol)
- Ağustos ayı sonunda kütüphaneden çıkarılacak oyunlar:
- Blair Witch
- Double Kick Heroes
- NBA 2K21
- Stranger Things 3: The Game
Kaynak: Playerbros