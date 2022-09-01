Video: Meksikalı İş İnsanı: Çin'deki Yaşam Hayallerimin Gerçek Olması Gibi - Son Dakika
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Video: Meksikalı İş İnsanı: Çin'deki Yaşam Hayallerimin Gerçek Olması Gibi

01.09.2022 20:22
Video: Meksikalı İş İnsanı: Çin'deki Yaşam Hayallerimin Gerçek Olması Gibi

HUMBERTO VALLES, Interceramic in China (ICC) Genel Müdürü: "Benim adım Humberto Valles. Meksika'dan geldim, endüstri mühendisiyim. Son 35 yıldır aynı şirket için çalışıyorum.

HUMBERTO VALLES, Interceramic in China (ICC) Genel Müdürü:

"Benim adım Humberto Valles. Meksika'dan geldim, endüstri mühendisiyim. Son 35 yıldır aynı şirket için çalışıyorum.

Çin'e ilk seyahatimi 2002'de yaptım. Çin'e gelmek, tüm Batılılar için olduğu gibi benim için de muamma gibi bir şeydi. Bu nedenle ilk izlenimim tamamen farklı oldu. Havalimanında yere değdiğim andan itibaren gözlerime inanamadım. Ülke çok moderndi ve bana anlatılan tüm hikayelerden çok farklıydı. Her şey böyle başladı. Zaten en başından itibaren çok etkilenmiştim ancak ülkeyi daha fazla tanıdıkça daha fazla etkilendim."

"Sakin ol, sakin ol. Bazen oyun oynuyoruz. Sadece ısın. Kazanmama izin vermen lazım."

"Onlara ülkemizin geleceğinin bu ülkede olduğunu söylediğimde bana inanmadılar. Zaman beni haklı çıkardı. Burada satın aldığımız ürünler ABD'de sattıklarımızdan daha karlıydı ve öyle bir noktaya geldik ki şirket, bizden üç kişiyi daha buraya yanıma gönderdi. Aslında geldiklerinde ve kendi gözleriyle gördüklerinde herkese, 'Humberto sadece söylediği her şeyde haklı değildi, az bile söylemiş. Çin gerçekten etkileyici' dediler. İşte o zaman bu pazarda ofis açmamız için bize yeşil ışık yakıldı.

2006 yılında buraya taşındım. Çin'de neredeyse 130 mağazamız var ve Foshan'daki fayansları dünyadaki 20 diğer ülkeye taşıyoruz. Yani sıfırdan başladık ve yılda 100 milyon ABD dolarlık küçük bir 'imparatorluk' haline geldik.

Ben haklıydım. Bulunmamız, yaşamamız ve iş yapmamız gereken ülke Çin'di.

Eğer seramik işindeyseniz burası olmanız gereken yer. Foshan'ı sadece bir cümleyle ya da birkaç kelimeyle anlatmak zor. Foshan'a vardığımda bunların hiçbiri yoktu. Batı dünyasında, en gelişmiş ekonomilerde bile bunu yapmak 50 ila 70 yıl sürer ve ben bunların son altı ila sekiz senede gerçekleştiğini kendi gözlerimle gördüm. Bu inanılmaz. Foshan'a vardıktan sonraki en çılgın hayallerimde bile bunu öngöremezdim. Bu, hayallerin gerçek olması gibi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Meksikalı İş İnsanı: Çin'deki Yaşam Hayallerimin Gerçek Olması Gibi - Son Dakika

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