Son Dakika Haberleri: Hume City FC (Anadoluspor) kupaya çeyrek finalde veda etti!
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Hume City FC (Anadoluspor) kupaya çeyrek finalde veda etti!

1 saat önce

FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Hume City FC (Anadoluspor) ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.

Hume City FC (Anadoluspor) kupaya çeyrek finalde veda etti!, System.String[]

FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Hume City FC (Anadoluspor) ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.


Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Hume City FC'nin (Anadoluspor) Melbourne'daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lik sonuçla gitti.


İkinci yarıya Hume City FC'ye (Anadoluspor) oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90+2'de Abraham Majok'un ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından Hume City FC (Anadoluspor), FFA Cup'a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.


Avustralya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:55 
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