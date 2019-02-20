Son Dakika Haberleri: Hümeyra, 5 Gün Sonra Eve Döndü

Hümeyra, 5 Gün Sonra Eve Döndü

9 dakika önce

BURSA'da 5 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Hümeyra K., gece saatlerinde evine döndü.

Hümeyra, 5 Gün Sonra Eve Döndü, System.String[]
BURSA'da 5 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Hümeyra K., gece saatlerinde evine döndü. Kızlarını karşısında gören aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Zakire- Süleyman K. çiftinin kızları Hümeyra, cumartesi günü, Elif S. adlı kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, gezmek için dışarı çıktı. Elif gece eve dönerken Hümeyra ise ortadan kayboldu. Kızlarına ulaşamayan aile durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ve aile üyelerinin her yerde aradığı Hümeyra, dün gece evine döndü. Kızlarının eve döndüğünü gören aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre Hümeyra, kayıp olduğu 5 gün boyunca 25 yaşındaki Ahmet D. isimli gencin yanında kaldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenilen genç kızın ailesine bir şey anlatmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Ahmet D.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:35 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:44:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hümeyra, 5 Gün Sonra Eve Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]