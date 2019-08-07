Son Dakika Haberleri: Hümeyra alacaklı çıktı
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Hümeyra alacaklı çıktı

18 dakika önce

Mahkeme, "Paramparça" dizisinin iki bölümünde rol aldığını, ödenmeyen 55 bin lira için de icra takibi başlattığını belirten Hümeyra'nın alacaklı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Hümeyra alacaklı çıktı, System.String[]
Mahkeme, "Paramparça" dizisinin iki bölümünde rol aldığını, ödenmeyen 55 bin lira için de icra takibi başlattığını belirten Hümeyra'nın alacaklı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Hümeyra'nın 55 bin lirayı aldığı, ancak bu paranın 2 bin 244 liralık faizinin kendisine ödenmediği belirtildi: "Davalının icra takibi başlatıldıktan sonra davacıya ödeme yaptığı ancak takibe karşı 2 bin 244 lira tutan faizi ve diğer masrafları ödemediği anlaşılmıştır."
Hümeyra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:37 
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