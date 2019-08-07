Hümeyra alacaklı çıktı
18 dakika önce
Mahkeme, "Paramparça" dizisinin iki bölümünde rol aldığını, ödenmeyen 55 bin lira için de icra takibi başlattığını belirten Hümeyra'nın alacaklı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.
Mahkeme, "Paramparça" dizisinin iki bölümünde rol aldığını, ödenmeyen 55 bin lira için de icra takibi başlattığını belirten Hümeyra
'nın alacaklı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Hümeyra'nın 55 bin lirayı aldığı, ancak bu paranın 2 bin 244 liralık faizinin kendisine ödenmediği belirtildi: "Davalının icra takibi başlatıldıktan sonra davacıya ödeme yaptığı ancak takibe karşı 2 bin 244 lira tutan faizi ve diğer masrafları ödemediği anlaşılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:37
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