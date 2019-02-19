Hümeyra'dan Haber Alınamıyor
54 dakika önce
BURSA'da 3 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra kaybolan Hümeyra Kuman'dan(14) haber alınamadı.
BURSA'da 3 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra kaybolan Hümeyra
Kuman'dan(14) haber alınamadı. Kayıp kızı arama çalışmaları devam ediyor. Merkez Osmangazi
ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Kuman ile Zakire Kuman'ın kızı Hümeyra Kuman, geçtiğimiz cumartesi günü, E.S. adlı kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, gezmek için dışarı çıktı. Ancak Hümeyra ortadan kayboldu.
Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Polisin ifadesini aldığı E.S. gezdikleri sırada Hümeyra'yı kaybettiğini, tüm aramalarına rağmen bulamadığını, gece geç saatlerde eve döndüğünü anlattı.
Polis ekipleri ile aile üyelerinin her yerde aradığı Hümeyra'ya ulaşılamadı. 3 gündür kızlarından gelecek iyi bir haber bekleyen aile, Hümeyra'yı görenlerin polise haber vermesini istiyor.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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