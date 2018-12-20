Hümeyra Gözyaşlarıyla Uğurlandı
13 saat önce
Hollanda'nın Rotterdam kentinde öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Karaman'a gönderildi.
Hollanda
'nın Rotterdam kentinde öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra
Ergincanlı'nın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Karaman
'a gönderildi.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde 31 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okuduğu okulda 8 kurşunla öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın cenaze merasiminde gözyaşları sel oldu. Rotterdam Mevlana
Cami'inde Rotterdam Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi Ali Parlak
tarafından kıldırılan cenaze namazına Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz
, DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu
, STK
temsilcileri ve çok sayıda Türk katıldı. Kılınan namazın ardından Hümeyra'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. - ROTERDAM
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: İHA
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