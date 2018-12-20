Son Dakika Haberleri: Hümeyra Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Hümeyra Gözyaşlarıyla Uğurlandı

13 saat önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Karaman'a gönderildi.

Hümeyra Gözyaşlarıyla Uğurlandı, System.String[]
Hollanda'nın Rotterdam kentinde öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Karaman'a gönderildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 31 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okuduğu okulda 8 kurşunla öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın cenaze merasiminde gözyaşları sel oldu. Rotterdam Mevlana Cami'inde Rotterdam Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi Ali Parlak tarafından kıldırılan cenaze namazına Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu, STK temsilcileri ve çok sayıda Türk katıldı. Kılınan namazın ardından Hümeyra'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. - ROTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: İHA

Hollanda, Hümeyra, Güncel
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