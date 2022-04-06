Hummer ile Polis Barikatını Aştı - Son Dakika
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Hummer ile Polis Barikatını Aştı

06.04.2022 11:44

ABD'de bir suçlu ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

ABD'de bir suçlu ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Onlarca aracı gaspetme suçuyla aranan bir kadın sürücü, Hummer marka aracıyla polisten kaçmaya çalıştı. Polis olayın yaşandığı bölgede yolları kapatarak polis araçlarıyla barikatlar kurdu. Suçlunun, kaçmaya çalışırken toplamda 8 polis aracına çarparak 7 polis memurunu yaraladığı belirtiliyor. Yaklaşık 40 kilometrelik bir kaçışın sonunda bir elektrik direğine çarpan suçlu tutuklandı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hummer, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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