Humraz Cin Tarikatı - Son Dakika

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli olmak üzere 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şahane Hayaller", şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediniyor. Komedi türündeki filmin başrolünde Ömer Başdoğan yer alıyor.

"Annelerimiz"

Belçika'nın Oscar adayı seçilen ve orijinal ismi "Nuestras Madres" olan yapım, Guatemala'da 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşın acılarını sinemaya aktarıyor.

Askeri darbe sırasında babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen Cesar Diaz, 2018'de darbecilerin yargılanmasıyla başlayan filminde, kendi aile geçmişini araştıran bir antropoloğun hikayesini anlatıyor.

Prömiyerini gerçekleştirdiği "Cannes Film Festivali"nde iki ödüle birden layık görülen yapımda, Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverria ve Victor Moreira rol alıyor.

"Karanlık Sular"

ABD'li roman yazarı Nathaniel Rich'in 2016'da New York Times'da kaleme aldığı "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare" adlı makalesinden uyarlanan filmin başrollerinde Mark Ruffalo ve Anne Hathaway yer alıyor.

Biyografi türündeki yapım, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediniyor.

"Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn"

Ewan McGregor, Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead ve Rosie Perez'in rol aldığı aksiyon türündeki yapım, "Harley Quinn" karakterinin Joker'den ayrılmasından sonra Black Canary, Huntress ve Dedektif Renee Montoya'ya katılarak Cassandra Cain'i suç lordu Black Mask'ten kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.

"Şeker Çocuk"

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf'un kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı "Şeker Çocuk" ünlü aktörün çocukluk ve gençlik yıllarında babasıyla ilişkisini, onun getirdiği psikolojik durumları ele alıyor.

Alma Har'el'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, LaBeouf'un yanı sıra Lucas Hedges, Noah Jupe, Natasha Lyonne, Maika Monroe ve şarkı sözü yazarı FKA Twigs ile komedyen Byron Bowers rol alıyor.

"Süper Ajanlar"

Haftanın tek animasyon filmi "Süper Ajanlar", yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite'ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.

Fransa ve Çin ortak yapımı filmin yönetmenliğini ise Zhiyi Zhang ile Guillaume Ivernel üstleniyor. Filmin seslendirmelerini Monsieur Poulpe, Davy Mourier ve Karen Strassman gerçekleştirirken, Türkçe seslendirmelerine Harun Can, Ali Çorapçı ve Hakan Akın imza attı.

"Peri"

"Baskın" ve "Ev Kadını" filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği ve senaryosunu Kutay Ucun'la kaleme aldığı film, bir santralde yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu post-apokaliptik dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren Peri'nin hikayesine odaklanıyor.

Macera ve fantastik türündeki filmin oyuncu kadrosunda Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Mehmet Yılmaz Ak, Kaan Alpdayı ve Sermet Yeşil yer alıyor.

"Karabasan"

Haftanın yabancı korku filmi "Karabasan"nın yönetmen koltuğunda Joe W. Nowland oturuyor.

Tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip'in hikayesine odaklanan filmde, Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman ile Tatiana Warden rol alıyor.

"Humraz Cin Tarikatı"

Arkeoloji tahsili yapan Tuğba'nın, Humraz isimli bir cin tarikatını araştırma sürecini anlatan yerli korku filmi "Humraz Cin Tarikatı"nın başrollerini Bahar Günal, Enver Kurucan ve Atakan Teke paylaşıyor.