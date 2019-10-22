Son Dakika Haberleri: Humraz Cin Tarikatı Filmi
Son Dakika Sinema Humraz Cin Tarikatı Filmi

Humraz Cin Tarikatı Filmi

35 dakika önce

Humraz Cin Tarikatı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Humraz Cin Tarikatı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Humraz Cin Tarikatı Filmi, System.String[]

Arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba gençliğinde anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybetmiştir. Araştırmalarında Derinsuyluk köyü etrafında Humraz isimli eski bir tarikatın izlerine rastlar. Ağabeyi Selim ve danışmanı olarak başvurduğu hocası, bu konuyu araştırmak için gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba'ya yol gösterir. Tuğba tüm bunların sonucunda kan dondurucu gerçekle yüzleşecektir.

Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş

Senaryo: Tayfun Can Demirtaş

Oyuncular: Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan, Duygu Gökçe, Atakan Teke, Serhat Gündoğdu, Sezer Kılıççeken

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Humraz Cin Tarikatı

Yapımcı Firma: Şehr-i Sinema

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya

Vizyon Tarihi: 07.02.2020


Humraz Cin Tarikatı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Arkeoloji, Anne, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:55 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz kadın, iki ayda tüm ailesini kaybetti
Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü - Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti- Anne kaza yapınca çocuk sürüklendi Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Humraz Cin Tarikatı Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]