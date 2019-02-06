Hun, Akın ve Trotta'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nin en önemli ödüllerinden 'yaşam boyu onur ödülü'nü alacak isimler belli oldu.

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nin en önemli ödüllerinden 'yaşam boyu onur ödülü'nü alacak isimler belli oldu. Ülkelerinin sinemasını nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen ve uluslararası alana taşıyan, toplumsal duyarlılığını sanatına yansıtanlara verilen onur ödüllerine bu yıl Alman sanatcı Margarethe von Trotta, Ediz Hun ve Filiz Akın layık görüldü. Trotta ve Hun ödüllerini festivalin 9 Mart'taki galasında alacak. Filiz Akın'a ise ödülü festivalin 16 Mart Cumartesi akşamı yapılacak kapanış töreninde verilecek. Festivalin filmleri, katılacak sanatçılar ve etkinlikleri içeren program daha sonra açıklanacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti