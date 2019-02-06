Son Dakika Haberleri: Hun, Akın ve Trotta'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü

Hun, Akın ve Trotta'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü

1 saat önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nin en önemli ödüllerinden 'yaşam boyu onur ödülü'nü alacak isimler belli oldu.

Hun, Akın ve Trotta'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü, System.String[]
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nin en önemli ödüllerinden 'yaşam boyu onur ödülü'nü alacak isimler belli oldu. Ülkelerinin sinemasını nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen ve uluslararası alana taşıyan, toplumsal duyarlılığını sanatına yansıtanlara verilen onur ödüllerine bu yıl Alman sanatcı Margarethe von Trotta, Ediz Hun ve Filiz Akın layık görüldü. Trotta ve Hun ödüllerini festivalin 9 Mart'taki galasında alacak. Filiz Akın'a ise ödülü festivalin 16 Mart Cumartesi akşamı yapılacak kapanış töreninde verilecek. Festivalin filmleri, katılacak sanatçılar ve etkinlikleri içeren program daha sonra açıklanacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:40 

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