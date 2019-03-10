Hun ile Trotta'ya Nürnberg'de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde Tafelhalle'de 24'üncüsü yapılan 'Türk-Alman Film Festivali' açılış törenine, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, eşi Hülya Kül, Anakent Belediye Başkanı Dr.

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde Tafelhalle'de 24'üncüsü yapılan 'Türk-Alman Film Festivali' açılış törenine, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, eşi Hülya Kül, Anakent Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly ile çok sayıda Türk ve Alman seyirci katılırken, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Aynı ödülü Alman sanatçı Margaretha Von Trotta da aldı. Salona eşi Berna Hun ile birlikte giren Ediz Hun ayakta alkışlandı. Ulrich Maly, bir konuşma yaparak, Türk-Alman film festivalinin kente renk kattığını vurguladı. Ünlü sanatçı Klaus Eder, 'Onur Ödülü' takdimi öncesinde, Ediz Hun, Margarethe Von Trotta ve 16 Mart tarihinde aynı ödülü alacak Filiz Akın'ı tanıtan bir konuma yaptı. Her üç sanatçının filmlerinden parçalar gösterildi.



SAHNEDE DANS ETTİ



Ödülünü Anakent Belediyesi Kültür Dairesi Müdürü Julia Lehner'in elinden alan Ediz Hun, "Tek kurtarıcı vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk. Güzel sanatlarda muvaffak olmayan milletler, ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır" dedi.



79 yaşında bir genç olduğunu söyleyen usta oyuncu, konuşmanın ardından festival yöneticisi Ayten Akyıldız'la sahnede dans etti. Hun, daha sonra kendisiyle birlikte ödül alan Margarethe von Trotta ile el ele tutuşarak sahneden indi.



10 gün sürecek festival kapsamında 16 Mart'ta Filiz Akın'a da onur ödül verilecek ve ödül alan filmlerle 'En İyi Kadın' ve 'En İyi Erkek' oyuncular açıklanacak.



Ulrich Maly, Klaus Eder, Ayten Akyıldız, Margarethe Von Trotta, Ediz Hun, Adil Kaya (soldan sağa).



Ediz Hun Türkçe ve Almanca teşekkür konuşması yaptı.



Festival Başkanı Adil Kaya program akışını sundu.



Adil Kaya, Yavuz Kül, Julia Lehner, Ediz Hun, Margarethe Von Trotta, Ulrich Maly, Ayten Akyıldız (soldan sağa).



Hun, ödülünü Julia Lehner'in elinden aldı.

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