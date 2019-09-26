Hunat Camii çevresindeki çalışmalar
2 gün önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükkılıç, incelemesinde yetkililerden bilgi alarak, çevre düzenleme çalışmasında görev alan işçilere tatlı ikramında bulundu.
Büyükkılıç, cami yakınındaki esnaf ve vatandaşlarla da çay içip, sohbet etti.
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