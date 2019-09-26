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Hunat Camii çevresindeki çalışmalar

2 gün önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Hunat Camii çevresindeki çalışmalar, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, incelemesinde yetkililerden bilgi alarak, çevre düzenleme çalışmasında görev alan işçilere tatlı ikramında bulundu.

Büyükkılıç, cami yakınındaki esnaf ve vatandaşlarla da çay içip, sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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