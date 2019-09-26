Hunat Camii çevresindeki çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, incelemesinde yetkililerden bilgi alarak, çevre düzenleme çalışmasında görev alan işçilere tatlı ikramında bulundu.

Büyükkılıç, cami yakınındaki esnaf ve vatandaşlarla da çay içip, sohbet etti.