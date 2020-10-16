Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı' - Son Dakika

Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'

16.10.2020 15:44
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı', System.String[]

İlçe genelinde 80 günde 80 park projesini hayata geçirmeye başlayan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde yeni hayata geçireceği Selçuklu Anıtı ve park projesi ile Kayseri'ye farklı bir vizyon katmayı hedefliyor.

İlçe genelinde 80 günde 80 park projesini hayata geçirmeye başlayan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde yeni hayata geçireceği Selçuklu Anıtı ve park projesi ile Kayseri'ye farklı bir vizyon katmayı hedefliyor.

Çok özellikli ve Kayseri'ye çok yakışacak olan proje hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hunat Mahallesi'nde bulunan 50. Yıl Dedeman İmam Hatip İlköğretim Okulu ve Nazmi Toker İmam Hatip Ortaokulu'nu yıkıp burada eğitim alan öğrencilerimizi Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yeni yaptığımız okula taşıyacağız. Okulun yerini tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlayacağız. Altını da bölgenin otopark sorunu karşılamak için kapalı olarak planladık. Merkezdeki trafik yoğunluğuna 'üstü park, altı otopark' projemizle kalıcı çözüm üretmek istiyoruz. Ayrıca parkın içinde önemli bir tarihi simge olacak Selçuklu Anıtı'nı yapacağız. Tarihe saygı adına günümüz şartlarına uygun sembolik ve imgesel anlam oluşturacak anıt ilçemizin odak noktası olacak. Sekiz köşeli iç içe geçmiş iki kareden oluşan Selçuklu yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür. Otopark ve yeşil alan ihtiyacına çözüm bulacak olan bu yeni projemizle ilçemize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi. - KAYSERİ

Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Selçuklu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Jerome Boateng'in 5 yıl hapsi isteniyor Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Jerome Boateng'in 5 yıl hapsi isteniyor         
15:24
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 16:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei