Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı' - Son Dakika

İlçe genelinde 80 günde 80 park projesini hayata geçirmeye başlayan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde yeni hayata geçireceği Selçuklu Anıtı ve park projesi ile Kayseri'ye farklı bir vizyon katmayı hedefliyor.

Çok özellikli ve Kayseri'ye çok yakışacak olan proje hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hunat Mahallesi'nde bulunan 50. Yıl Dedeman İmam Hatip İlköğretim Okulu ve Nazmi Toker İmam Hatip Ortaokulu'nu yıkıp burada eğitim alan öğrencilerimizi Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yeni yaptığımız okula taşıyacağız. Okulun yerini tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlayacağız. Altını da bölgenin otopark sorunu karşılamak için kapalı olarak planladık. Merkezdeki trafik yoğunluğuna 'üstü park, altı otopark' projemizle kalıcı çözüm üretmek istiyoruz. Ayrıca parkın içinde önemli bir tarihi simge olacak Selçuklu Anıtı'nı yapacağız. Tarihe saygı adına günümüz şartlarına uygun sembolik ve imgesel anlam oluşturacak anıt ilçemizin odak noktası olacak. Sekiz köşeli iç içe geçmiş iki kareden oluşan Selçuklu yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür. Otopark ve yeşil alan ihtiyacına çözüm bulacak olan bu yeni projemizle ilçemize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi. - KAYSERİ