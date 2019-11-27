Hünerli eller ahşaba renk veriyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan dekoratif ahşap süsleme kursundan faydalanan kursiyerler, eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyor.



Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı dekoratif ahşap süsleme kursuyla öğrencilere eskitme, çatlama, pasta rölyef, doku ve mum tekniklerini öğretiyor. Haftanın 3 günü Sakarya Kimsesizler Evi'nde eğitim alan kursiyerler, hem ahşapları renklendiriyor hem de ortaya çıkarttıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.



"Kursumuza olan talep bizleri sevindiriyor"



Kursun özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten kurs eğitmeni Semanur Pusar, "Kursiyerlerimizle dönem boyunca camları, objeleri, seramikleri ve dönüşümleri boyuyoruz. Ahşap boyamanın inceliklerini öğreterek, onları tekrar hayata kazandırıyoruz. Kursumuza olan talep bizleri oldukça sevindiriyor. Sadece ev hanımları değil, meslek sahibi olanlar da stres atmak için kursumuza geliyorlar. Dönem sonunda ise eğitimlerimizi başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz yaptıkları çalışmaları, düzenlenen etkinliklerle sergileme imkanı buluyor" dedi.



"OSMEK ilaç gibi geldi"



Kursun kendisinde terapi etkisi yaptığını kaydeden kursiyer Nihal Suyabatmaz ise, "Psikolojik tedavi gördüğüm dönemde kurs duyurusunu görerek kayıt oldum. Kurs ortamı ve ahşap boyama bana huzur verdi. Burada hocam ve arkadaşlarım sayesinde moral depoladım. OSMEK, bana ilaç gibi geldi. Şu an kullandığım ilaçların dozunu azalttım. Herkesin kurslardan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Bizlere böylesine güzel bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA