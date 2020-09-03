Hünerli Eller Kadın Kooperatifi 8 kişilik ekiple ilk standını açtı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Kadınlar için bir şey yapmamız lazım" fikriyle yola çıkan 8 kadın, Hünerli Eller Kadın Kooperatifini kurdu.

Tamamen kadınlardan oluşan kooperatif kırsalda yaşayan kadınların ürettikleri ürünleri satmalarına yönelik çalışmalar yapıyor. Kurulduktan kısa bir süre sonra stant açan, kooperatif aracılığıyla, kadınların evlerinde yaptığı sabundan muma, iğne oyasından masa örtüsüne, makromeye, çeyiz takımlarına, bez bebek imalatından yaş ve kurutulmuş sebze üretimine, konserveden reçele, seramikten çantaya kadar sayısız el işi ve tarımsal ürünü, "Biz Yaptık" sloganıyla, sanal marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde satışa sunmaya hazırlanıyorlar.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Yön. Kur. Baş. ve Avukat Emine Özcan Özdemir, "Aktif olarak sosyal sorumluk projelerinde her daim yer aldım. Daha önce dernek tecrübelerim de olmuştu. Yaklaşık 3 ay önce Taşova Kaymakamlığı aracılığıyla Kaymakam Bey'in ricası üzerine Taşova ilçemizde oluşan kadınların yöresel ürünlerini pazarlamada bir sıkıntılarının olduğu konuşuldu. Bu gündeme getirildi. Yaklaşık 1 ay öncesinde kooperatifimiz kuruldu ve tescil edildi" dedi.

Kooperatiflerinin kırsaldaki kadınlara ulaştığını ve onların yaptığı ürünleri de alacağını aktaran Özdemir, "Bu projemiz gündeme gelir, her şey istediğimiz gibi devam ederse kırsaldaki bayanlarımızın, ürettikleri tüm ürünleri alabilecek duruma geleceğiz. Saat 5 buçuk itibarıyla Taşova Pazarında standımızı açtık. Birçok ürünümüz satılırken devamı var mı diye kendi aramızda konuşurken ürünümüzün kalmadığını gördük. Tabii ki talep gelirse, istek olursa diğer ilçelerde ve illerde de bu standımızı kurabiliriz. Devamlılığı olabilecek bir kooperatif. Önemli olan burada kadının emeği. 8 kişilik bir grubumuz var, üyemiz var kooperatifimizin. Canla başla hepsi gece-gündüz demeden, evlerini, çocuklarını, işlerini bir kenara bırakarak bu kooperatif için çalıştılar. Onlara da ayrıca tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Perşembe günü sabah saatlerinde kurulan standın açılışına Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Duran Yeter ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA