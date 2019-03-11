Son Dakika Haberleri: Hünerli Eller Tuvalde

Hünerli Eller Tuvalde

1 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Hünerli Eller Çarşısı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

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Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Hünerli Eller Çarşısı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadınlar rengarenk boyadıkları ellerini tuvale bastı.

Halkalı'da bulunan Hünerli Eller Çarşısı'nda gerçekleşen Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında kadınlar ellerini boyayarak rengarenk izlerini tuvale bıraktı. Etkinlikte, kadının bu hayattaki önemine vurgu yapıldı. Hünerli Eller Çarşısı'nı dolaşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Çevik ise, kadınların gününü kutladı.

"Her kadının bir izi olmalı hayatta"

"Her kadının bir izi olmalı hayatta. En büyük izi de emeği" diyen Hünerli Eller Çarşısı Yöneticisi Gülsüm Özalp da, bu nedenle boş bir tuvale kadınların her renkte el izi bıraktığını söyledi. Takı tasarımcısı Selma Özdemir ise, "Çok mutluyum, inşallah nice kadınlar gününe ermek nasip olur. Bütün günlerimiz böyle mutlu ve huzurlu olsun" diye konuştu.

"Kadınlar Günü'nde kadınlar üzülmesin"

Hünerli Eller Çarşısı'nda el ürünlerini satan optisyen Serap Kazancı ise, "Hünerli Eller Çarşısı'nda el ürünlerimiz gibi, el izlerimiz de var atık. Çok mutluyuz. Herkesi bu mutluluğu tatmaya davet ediyorum. Kadınlar gününde kadınlar üzülmesin, tüm kadınlar mutlu olsun istiyorum" dedi.

Hünerli Eller Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan kadınlar, gönüllerince eğlendi, açık havanın keyfini çıkardı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca, Kadınlar Günü sergisi de sanatseverlerle buluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Halkalı, 8 Mart, Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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