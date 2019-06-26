Hünkar Çayırı'nda Kağıtspor'a 6 madalya

Gebze Belediyesi tarından bu yıl 25. si düzenlenen Gebze Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvalarından biri olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Başpehlivanlık boyunda 3. olmayı başardı.

FATİHİN OTAĞINDA ATA SPORU

Fatih Sultan Mehmet'in, kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkâr Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi gerçekleştirildi. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva kıyasıya güreşlere sahne oldu.

EDİRNE ÖNCESİ SON PROVA

Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü. Yağlı güreşlerde Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Başpehlivanlık boyunda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Öte yandan Ali İmamoğlu Başaltı boyunda 3. , Teşvik 2 boyunda Muhammed Hüseyin Yıldırım 3. , Minik 1'de Hasan Hüseyin Çakırkaya 2. , Hamza Emir Berdan 3. oldu. Ödül kazanan sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi.