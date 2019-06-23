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Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 25. geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı.

Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 25. geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreşlerde 30 Baş Pehlivan, 31 Başaltı, 47 büyükorta olmak üzere toplamda 550 sporcu kıran kırana mücadele ediyor. Bu yıl 25.'ncisi düzenlenen yağlı güreşler, Mehteran Takımı'nın konseri sonrası okunan Kuran tilavetiyle başladı. Güreşlerin ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sporculara başarılar diledi.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en kapsamlı güreş şampiyonası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur katıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet, Gebze, Kocaeli, Spor
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