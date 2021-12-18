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Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı - Son Dakika

Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı

18.12.2021 17:15

? Bahçelievler Belediyesi, Hacı Bektaş Veli'nin 750. vefatının yılı nedeniyle Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde bir anma programı düzenledi.

? Bahçelievler Belediyesi, Hacı Bektaş Veli'nin 750. vefatının yılı nedeniyle Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde bir anma programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenmesine kadar verilmişti. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik, beraberlik ve barış öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin bu yıl vefatının 750. yılı olması nedeniyle bir anma töreni düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen tören, Hacı Bektaş Veli sergisinin de yer alacağı program Semah ve kısa film gösterimi ile başladı. Konferanslar ile devam eden programda, Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve ortaya koyduğu düşünceler anlatıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın ev sahipliğini yaptığı programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Bahçelievler Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş, Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Sezgin ve Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Ali Yaman, 'Erenlerin Ser Çeşmesi Hünkar Hacı Bektaş Veli' isimli bir sunum gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden Prof. Dr. Armağan Coşkun, 'Anadolu Alevi Müzik Kültüründe Yedi Ulu Ozan', Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü'nden Dr. İlgar Baharlu ise 'Büyük Horasan'dan Anadolu'ya Hünkar Hacı Beştaş Veli' konulu bir konferans verdi.

'TOPLUMUMUZUN MİMARLARINI TANIMAK YOL GÖSTERİCİ'

Programın anlam ve öneminden bahseden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 'Bugün tevaffuk ve aynı zamanda Hz. Mevlana'nın vuslatının da yıldönümü. Aslında şunu vurgulamak lazım; Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu'da bizim kimliğimizi veren ve olgunlaştıranların mimarları ve öncüleri var. Onlar bizim toplumumuzun, hamurunu yoğuran önemli abidevi şahsiyetler. Onların öğretileri, memleketimizdeki kardeşliğimizin de bir özeti. Dolayısıyla onları daha yakından tanımak, hayat felsefelerini irdelemek, oradaki sırları keşfetmek de yol gösterici' diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİN KÜLTÜRÜ HAKKINDA BİLGİ EDİNİRSEK ÇOK ŞEY ÖĞRENİRİZ'

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Burada iki amacımız var. Birinci amacımız Hacı Bektaş Veli'nin o güzel düşüncesini, mistik bakışını vatandaşlarımızla paylaşmak. İkincisi ise Bektaşi, Alevi ve Sünni bir arkadaşımızla aramızda hiçbir fark olmadığını, sıkıntının bilmezliğimizden kaynaklandığını hatırlatmak istedik. Çünkü karşımızdakinin ne yaşadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için birbirimize kötü bakıyoruz. Fakat bir araya gelirsek, böyle programlara katılırsak ve birbirimizin kültürü hakkında bilgi edinirsek daha çok öğrenmiş oluruz. Aleviler, Bektaşilerin arasına katıldığımızda görüyoruz ki onlar bizim yaptığımız ibadetleri, Türkçe yapmaya çalışıyorlar' dedi.

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu panelde Hacı Bektaş Veli'nin çağımızla fikirlerini örtüştürmek ve uygulamak istedik. Arkadaşlarımız Alevi olmuş, Bektaşi olmuş, Sünni olmuş, Türk veya Kürt olmuş, Laz olmuş' Hiç fark etmez. Herkese kapımız açık, herkese yaklaşımımız eşit. Her vatandaşımız için aynı vazifedeyiz, biz belediyeyiz, biz devletiz.?

Türk Halk Müziği Konseri Volkan Yılmazer ve Çiğdem'in de sahne aldığı program, kapanış konuşmaları ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı

Hacı Bektaş Veli, Nurettin Topçu, Bahçelievler, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında törenle anıldı - Son Dakika
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