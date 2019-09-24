Hünnap meyve verdi, ilk ürün Manisa'ya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce Demirci ilçesinde üreticilere dağıtımı gerçekleştirilen hünnap fidanlarının ilk meyveleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ikram edildi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci'den konuk ağırladı. 4 yıl önce Demirci'nin Sögütçük Mahallesi'nde üreticilere dağıtılan hünnap fidanlarının meyve vermesinin ardından Sögütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ile üreticiler Bayram Ayyılmaz ve İsmail Ayaz, ilk ürünlerle birlikte Başkan Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da yer aldı. Başkan Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkür eden Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, "Bugün Söğütçük Mahallesi 300-400 bin lira bu hünnap sayesinde girdi sağlıyor. Bu sene 50-55 ton ürün bekliyoruz. Hatta arazimizin bir kısmında afet yaşandı. Bu afet yaşanmasaydı 100 tona ulaşabilirdik. Ciddi satışlar oluyor. Tarladan hiçbir zahmete girmeden satış yapıyoruz. Köyümüz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.



Ziyaretleri nedeniyle muhtar Mustafa Çiftçi ile üreticiler Bayram Ayyılmaz ve İsmail Ayaz'a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Demircimiz, üretimin durma noktasına gelmesinden ve işsizlikten dolayı göç vermeye başlamış ve nüfusu ciddi oranda düşüş göstermiş bir ilçemiz. Burada üretimi arttırarak bunu tersine çevirmeyi amaçladık. Önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar sulama ile ilgili sistemi de kurmak için çalışma yapacağız. Üreticilerimize selamlarımı gönderiyorum. Sonuçta onların gelirlerini arttırmaya yönelik bir çalışmaydı bu. İnşallah bu üretim daha da artacaktır. Bizlerin de desteği devam edecek" diye konuştu.



Ziyarette Demirci'de yapılan yol ve asfaltlama çalışmalarını da anlatan Başkan Ergün, kış mevsimi gelmeden ihtiyaç duyulan tüm noktalarda bu çalışmaları tamamlamanın çabasında olduklarını söyledi. - MANİSA