Son Dakika Haberleri: Hunt: Anlaşmasız Brexit seçeneği reddedilmemeli
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Hunt: Anlaşmasız Brexit seçeneği reddedilmemeli

2 saat önce

– Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti liderliği adayı Jeremy Hunt, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılma seçeneğinin reddedilmemesi gerektiğini söyledi ve Parlamento üyelerine anlaşmasız bir Brexit'i engellememe çağrısı yaptı.

Hunt: Anlaşmasız Brexit seçeneği reddedilmemeli, System.String[]
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti liderliği adayı Jeremy Hunt, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılma seçeneğinin reddedilmemesi gerektiğini söyledi ve Parlamento üyelerine anlaşmasız bir Brexit'i engellememe çağrısı yaptı.
Hunt, AB'yi yeni bir anlaşmaya ikna etmenin tek yolunun anlaşmasız bir Brexit  olasılığını canlı tutmak olduğunu söyledi ve Birleşik Krallık ve AB'nin iyi ilişkilere sahip olmasının önemine işaret etti.
AB yetkilileri daha önce pek çok kez Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının değiştirilemeyeceğini belirtmişlerdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi
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