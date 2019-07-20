Son Dakika Haberleri: Hunt ve Zarif 'tanker krizini' görüştü
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Hunt ve Zarif 'tanker krizini' görüştü

7 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.

Hunt ve Zarif 'tanker krizini' görüştü, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:47 
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