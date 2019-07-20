Hunt ve Zarif 'tanker krizini' görüştü
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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.
İngiltere
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:47
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