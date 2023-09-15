Hunter Biden, California'da bedava pizza sırasında görüntülendi - Son Dakika

Hunter Biden, California'da bedava pizza sırasında görüntülendi

Hunter Biden, California\'da bedava pizza sırasında görüntülendi
Son Güncelleme: 15.09.2023 12:18

Vergi kaçakçılığı ve silah satın alırken yalan söyleme gibi suçlardan yargılanan Hunter Biden, eşi ve oğluyla birlikte California'da yeni açılan bir pizza dükkanının bedava pizza dağıtımı sırasında görüntülendi. Hunter, pizza aldıktan sonra gizli servis elemanları eşliğinde aracına geri döndü. Suçlamalar 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor ve Hunter, diğer potansiyel suçlamalar için ek ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Vergi kaçakçılığı, silah satın alırken yalan söyleme gibi suçlardan yargılanan ve savcıların hakkında 25 yıl hapis cezası istediği Hunter Biden, büyük oğlu ve eşi ile beraber California'da yeniş açılan bir pizza dükkanın dağıttığı bedava pizza kuyruğunda beklerken görüntülendi.

Joe Biden'in oğlu Hunter Biden eşi ve oğlu ile bedava pizza sırasında beklerken görüntülendi

Eşi Melissa Cohen ve oğlu Beau ile birlikte Hunter, Malibu, California'daki evinin yakınındaki Irv's Burgers ve Prince Street Pizza'nın açılış partisi için geldi.

Babası sayesinde milyonlarca dolar kazanan Amerika Birleşik Devletleri başkanının büyük oğlu Hunter, bedava pizzaa almak için yaklaşık yarım saat sırada bekledi.

Joe Biden'in oğlu Hunter Biden eşi ve oğlu ile bedava pizza sırasında beklerken görüntülendi

Hunter, pizza aldıktan sonra kim olduğu belli olamayan bir kişi ile kısa bir sohbet yaptıktan sonra gizli servis elemanları eşliğinde eşi ve oğlu ile beraber aracına geri döndü.

Lezzetli ödülünü aldıktan kısa bir süre sonra Hunter, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kısa bir sohbet için durduruldu ve ardından Gizli Servis ekibinin yanında siyah bir SUV'a döndü.

Hunter, özel savcı David Weiss tarafından 2018'de silah satın alma formunda uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söylemekle suçlanıyor. Hunter 2021 yılında yayınlanan kitabı "Beautiful Things"de uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Joe Biden'in oğlu Hunter Biden eşi ve oğlu ile bedava pizza sırasında beklerken görüntülendi

Suçlamalar 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor ve Hunter, vergi kaçakçılığı ve yasadışı yabancı lobiciliği gibi diğer potansiyel suçlamalar için DC ve Los Angeles'ta ek ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Salı günü Meclis Başkanı Kevin McCarthy (R-Calif.), Hunter ve diğer aile üyelerinin faaliyetlerine atıfta bulunarak Cumhuriyetçi liderliğindeki üç kongre komitesine Başkan Biden hakkında bir görevden alma soruşturması açmaları için resmi talimat verdi.

Joe Biden'in oğlu Hunter Biden eşi ve oğlu ile bedava pizza sırasında beklerken görüntülendi

Beyaz Saray, Biden'ın herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddetti ve GOP soruşturmalarına "temelsiz" dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Hunter Biden, California'da bedava pizza sırasında görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hunter Biden, California'da bedava pizza sırasında görüntülendi - Son Dakika
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