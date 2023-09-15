Hunter Biden, California\'da bedava pizza sırasında görüntülendi

Vergi kaçakçılığı, silah satın alırken yalan söyleme gibi suçlardan yargılanan ve savcıların hakkında 25 yıl hapis cezası istediği Hunter Biden, büyük oğlu ve eşi ile beraber California'da yeniş açılan bir pizza dükkanın dağıttığı bedava pizza kuyruğunda beklerken görüntülendi.

Eşi Melissa Cohen ve oğlu Beau ile birlikte Hunter, Malibu, California'daki evinin yakınındaki Irv's Burgers ve Prince Street Pizza'nın açılış partisi için geldi.

Babası sayesinde milyonlarca dolar kazanan Amerika Birleşik Devletleri başkanının büyük oğlu Hunter, bedava pizzaa almak için yaklaşık yarım saat sırada bekledi.

Hunter, pizza aldıktan sonra kim olduğu belli olamayan bir kişi ile kısa bir sohbet yaptıktan sonra gizli servis elemanları eşliğinde eşi ve oğlu ile beraber aracına geri döndü.

Lezzetli ödülünü aldıktan kısa bir süre sonra Hunter, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kısa bir sohbet için durduruldu ve ardından Gizli Servis ekibinin yanında siyah bir SUV'a döndü.

Hunter, özel savcı David Weiss tarafından 2018'de silah satın alma formunda uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söylemekle suçlanıyor. Hunter 2021 yılında yayınlanan kitabı "Beautiful Things"de uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Suçlamalar 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor ve Hunter, vergi kaçakçılığı ve yasadışı yabancı lobiciliği gibi diğer potansiyel suçlamalar için DC ve Los Angeles'ta ek ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Salı günü Meclis Başkanı Kevin McCarthy (R-Calif.), Hunter ve diğer aile üyelerinin faaliyetlerine atıfta bulunarak Cumhuriyetçi liderliğindeki üç kongre komitesine Başkan Biden hakkında bir görevden alma soruşturması açmaları için resmi talimat verdi.

Beyaz Saray, Biden'ın herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddetti ve GOP soruşturmalarına "temelsiz" dedi.