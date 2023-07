Hunter Call of The Wild yapımcıları açık dünya balıkçılık oyununu duyurdu

Ekibin 2017 yılında piyasaya sürdüğü açık dünya avcılık oyunu ile oldukça olumlu yorumlar almasının ardından bir sonraki oyun için işe koyuldular. 20 Haziran Pazartesi günü duyuru fragmanı yayınlanan Call of The Wild The Angler geliyor.

CALL OF THE WILD THE ANGLER DUYURULDU

TheHunter Call of the Wild yapımcıları, türlere meydan okuyan bir balıkçılık deneyimiyle oyuncuların karşısına tekrardan çıkıyor. Açık sularda gezebileceğiniz ve mükemmel balık tutma yerini bulmak için geniş, atmosferik bir ortamı keşfedebileceksiniz.

CALL OF THE WILD THE ANGLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam, Microsoft Store ve Epic Games Store'da piyasaya sürüldüğü zaman 12 oyuncuya kadar çevrimiçi kooperatifte kendi başınıza veya arkadaşlarınızla oynanabilecek ve ardından ise konsollar için duyurulacak.

CALL OF THE WILD THE ANGLER HAKKINDA

theHunter: Call of the Wild'ın yaratıcılarından türünde devrim niteliğinde bir balıkçılık oyunu! Mükemmel balık tutma noktasını ararken devasa ve muazzam atmosfere sahip açık dünyayı keşfet. Açık sularda tek başına veya arkadaşlarınla ilerleyerek en iyi oltacı olma serüvenine katıl.

MUAZZAM ATMOSFERE SAHİP AÇIK DÜNYAYI KEŞFET

Call of the Wild: The Angler dünyası, istersen yaya olarak istersen arazi araçlarıyla istersen de bir sürü suyolunun birleşiminden oluşan ağlar üzerinden teknelerle keşfedebileceğin mükemmel balık tutma noktalarıyla ve göz alıcı manzaralarla dolu. Nefes alan capcanlı dünyada istediğin tempoda ilerle ve çağlayan nehirleri, Alplerin görkemli doruklarını, turkuaz renkli gayzerleri, efsanevi tırmanış rotalarını ve bakir göletleri keşfet. Görkemli sığınakların ve güven veren gözetleme kulelerinin önünden geçerek geceni huzur içinde balık tutarak geçireceğin göle ulaş veya rekor balığını tutmak için güneş doğmadan yollara düş.

BALIKÇILIK HEYECANINI YAŞA

İster korkutucu Kocaağız Levreğiyle istersen mücadeleci Atlantik Somonuyla mücadele et, Call of the Wild: The Angler sezgisel olta sistemi ile sürükleyici ve yoğun bir balıkçılık deneyimi garanti. Her türün kendine has hamleleri ve davranışları vardır ve onları çekebilmen için dikkatle karşı hamlesini belirleyip gerçekleştirmen gerekir. Su sıcaklıklarını, derinliği, rakımı ve balık popülasyonu konumlarını belirleyen diğer faktörleri gerçekçi olarak simüle eden sistemle her av unutulmaz bir hatıraya dönüşüyor.

USTA BALIKÇI OL

Çeşitli balıkçılık tekniklerini öğrenip ustalaş ve en göz alıcı avlar için stratejinde ince ayarlar yap. Geniş olta yelpazeni kullanırken sürekli daha da fazla çeşit eklenen makara, misina, şamandıra, kanca, yem ve zokalarla özelleştir. Ekipman ve malzeme koleksiyonunu genişlet ve en büyük balıkçılık mücadelelerine rahatlıkla atıl. Ustalık serüvenin şimdi başlıyor.

TEK BAŞINA VEYA ARKADAŞLARINLA OYNA

Açık denizde tek başına ilerle veya çok oyunculu modda kolayca arkadaşlarına katılıp balıkçılık deneyimini yeni heyecanlı yollarla yaşa. Açık dünyayı keşfet, diğer oltacılarla dostluklar kur ve onlarla birlikte unutulmaz maceralar yaşa!

SÜREKLİ GELİŞEN SERÜVENE KATIL

Call of the Wild: The Angler, düzenli olarak yayınlanan ücretsiz ve ücretli içeriklerle devamlı değişip gelişiyor. Yeni balıkçılık deneyimleri ve unutulmaz avlar için sık sık uğramayı unutma!

Call of the Wild The Angler