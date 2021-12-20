Huntington hastası genç kız tedavi olmak istiyor - Son Dakika

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan, Huntington hastalığı nedeniyle konuşma ve hareket etme yetisini kaybeden Aygül Koçyiğit (22), tedavisi için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçeye bağlı Yassıkaya köyünde tek katlı bir evde yaşayan ve ekonomik sıkıntıları olan Nurten Taşdemir'in önceki eşinden olan kızı Aygül Koçyiğit (22), yaklaşık 6 yıl önce rahatsızlandı. Koçyiğit, konuşma, yürüme, denge kurma ve hareket etme yetisini kaybetti.

Yıllardır Ağrı, Erzurum ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören Aygül, evde yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor.

Sağlık ekiplerinin haftanın bir günü eve gelerek fizik tedavi uyguladığı Aygül, zaman zaman annesinin ve ailesinin yardımıyla ayağa kaldırılarak evin salonunda gezdirilmeye çalışılıyor.

Huntington hastalığı teşhisi konulan Aygül'ün kişisel bakım ve diğer tüm ihtiyaçlarını da fedakar annesi karşılıyor.

Üvey baba Selahattin Taşdemir, AA muhabirine, Aygül'ün ortaokulu bitirdikten sonra evde aniden baygınlık geçirdiğini ve sonrasında birçok hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Kızının durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve ellerinden bir şey gelmediğini belirten Selahattin Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kızımın iyileşmesi için doktorlara götürdük ve ilacının Çin'de olduğunu söylediler. Yetkililerden Allah rızası için kızıma yardım edilmesini istiyoruz. Aygül kişisel ihtiyaçlarını yerine getiremiyor. Aygül'ün son 3 yıldır durumu daha kötü oldu, yürüyemiyor, ancak biz elini tutup ayağa kaldırdığımızda bizim yardımımızla adım atmaya çalışıyor. Sağlıkçılar cuma günleri gelip fizik tedavi yapıyor. Eskiden hiçbir şeyi yoktu, beraber gidip geziyorduk, tarlada ot biçerken bize yemek getiriyordu."

"Kızımın yurt dışında gen tedavisi olması lazım"

Anne Nurten Taşdemir ise kızının yüzde 97 engelli olduğunu ve tedavi görüp iyileşmesi için kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini ifade etti.

Kızının yürüyemediğini, konuşamadığını ve zaman zaman titrediğini anlatan anne Taşdemir, "Kızım genetik bir beyin hastalığı olan Huntington hastası ve yurt dışında gen tedavisi olması lazım. Hayırsever halkımıza, Cumhurbaşkanımıza ve sanatçılarımıza sesleniyorum; Allah rızası için Aygül'e yardımcı olun. Aygül gözümün önünde eriyip gidiyor, hiçbir şey yapamıyorum, ekonomik gücüm yok. Tedavi için Aygül'ü Ağrı ve Erzurum'da hastanelere götürdük ama Türkiye'de tedavisi yokmuş, ilacı yurt dışında var. Okuma ve yazmam yok, kızımı nereye götürüp tedavi ettireceğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Hayatının baharında olan kızının daha önce sapasağlam olduğunu dile getiren anne, "Bu hastalık Aygül'ü ölüme götürüyor. İlacı var ama almaya gücümüz yok. Doktorlar 'kızını yurt dışına götüreceksin ve tedavi olduğunda eskisi gibi olacak' dediler. Tedavi olursa eskisi gibi olmasa bile eli ve ayağı tutar, kendi ihtiyaçlarını görür, gidip gelerek dünyayı görür. Türkiye merhametli bir ülkedir, inşallah Aygül'e yardım edecekler." ifadelerini kullandı.