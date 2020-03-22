Hunutlu Termik Santralinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan Hunutlu Termik Santralinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemler alındı.

Emba Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Mete Bülgün, yaptığı açıklamada, şantiye sahasında 190 Çinli, 800 Türk çalışanın olduğunu, çalışanlar arasında koronavirüs taşıyan hiçbir personelin bulunmadığını belirtti.

Şantiye sahasına giren herkesin ateş ölçer cihazından geçirildiğini aktaran Bülgün, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünya ekonomilerini sarsan ve özellikle Avrupa'da büyük ölümlere sebep olan koronavirüs için Türkiye'de hükümetin yürüttüğü sürecin başarılı olduğu görülüyor. Şantiye sahamızda da koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlarımıza, ilgili uzman sağlıkçılar tarafından temizlik ve hijyen kuralları hatırlatılıyor. Personel, ateş ölçer cihazlarından geçirildikten sonra şantiye sahasına alınıyor. Şu an için karantina söz konusu değildir. Bu tür olumsuz haber yapanlara itibar edilmemelidir. Çalışanlarımızın sağlıkları bizim için önemlidir."