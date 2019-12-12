Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş oldu - Son Dakika Ekonomi

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş oldu

7 saat önce

Kripto para alım-satım platformu Huobi, Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Alphan Göğüş'ün atandığını duyurdu.

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş oldu, System.String[]

Kripto para alım-satım platformu Huobi, Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Alphan Göğüş'ün atandığını duyurdu.

Daha önce BtcTurk'te COO olarak görev yapan Alphan Göğüş, Türkiye kripto para piyasası ve kripto para alım-satım platformu yönetimindeki deneyimi ile birlikte finansal analiz ve operasyon yönetim alanlarında Huobi'de görev alacak. Göğüş, 2003 ve 2016 yılları arasında Deloitte'un Bağımsız Denetim Bölümü'nde çeşitli mevkilerde çalışmıştı.

Huobi Grup Bölge Başkanı Mohit Davar atama ile ilgili şöyle konuştu:

"Alphan Göğüş'ün Huobi Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Sene başında Huobi'nin Türkiye'de yerelleşme çalışmalarına önem vereceğimizi belirtmiştik ve yeni atama hedefimizi hayata geçirmemiz bu açıdan önemli bir dönüm noktası oldu. Türkiye'de ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz. Türk kripto topluluğu ile çalışmalarımızı devam ettirmeyi heyecanla bekliyoruz."

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş de yeni göreviyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen kripto topluluklarından biri ve Huobi de dünyanın önde gelen kripto para alım satım platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Huobi Türkiye, Türk kripto para topluluğuna sahip olduğu teknoloji ve verimli pazarı ile değer katmayı hedefliyor. Ben de bu noktada, Huobi Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum ve Huobi'nin çalışmalarını yürütmeyi heyecanla bekliyorum." (Fotoğraflı)


Batı Çalışma Grubu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
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