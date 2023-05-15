HÜDA PAR Meclise 4 vekil ile giriyor, Yapıcıoğlu'ndan ikinci tur yorumu geldi: Erdoğan'ı yeniden başkan yaptıracağız - Son Dakika
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HÜDA PAR Meclise 4 vekil ile giriyor, Yapıcıoğlu'ndan ikinci tur yorumu geldi: Erdoğan'ı yeniden başkan yaptıracağız

15.05.2023 21:54

AK Parti listelerinden girdiği seçimlerde 4 adayını Meclis'e gönderebilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Milletvekili seçimlerine AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR, 4 adayını da TBMM'ye göndermeyi başardı. Hür Dava Parti (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması ile ilgili açıklama yaptı.

"ARKADAŞLARIMIZIN TAMAMI SEÇİLDİ"

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirtti. Seçim sürecinde ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi." bilgisini verdi.

"İKİNCİ TURDA DA OLSA YENİDEN BAŞKAN YAPTIRACAĞIZ"

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Millete hizmet için gayret edeceklerini söyleyen Yapıcıoğlu, oy veren ve vermeyen herkesin vekili olarak hizmet edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Meclise 4 vekil ile giriyor, Yapıcıoğlu'ndan ikinci tur yorumu geldi: Erdoğan'ı yeniden başkan yaptıracağız - Son Dakika


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