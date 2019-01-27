Son Dakika Haberleri: Hür Dava Partisi Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 6. Sırayı Aldı.

Hür Dava Partisi Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 6. Sırayı Aldı.

47 dakika önce

IHAAW141426-SIY/27-01-2019- Hür Dava Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 6. sırayı aldı.

Hür Dava Partisi Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 6. Sırayı Aldı., System.String[]
IHAAW141426-SIY/27-01-2019

- Hür Dava Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 6. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 26 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Hür Dava Partisi, Politika
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