Son Dakika Haberleri: Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi
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Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi

1 saat önce

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, turizmdeki hareketlilikten olumlu etkilendi.

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi, System.String[]

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, turizmdeki hareketlilikten olumlu etkilendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25 
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