Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi
1 saat önce
Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, turizmdeki hareketlilikten olumlu etkilendi.
Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, turizmdeki hareketlilikten olumlu etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25
Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi