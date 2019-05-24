Son Dakika Haberleri: Hurda araçta ÖTV indirimi, 15 bin liraya çıkarılacak

Hurda araçta ÖTV indirimi, 15 bin liraya çıkarılacak

1 saat önce

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifi ile hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Hurda araçta ÖTV indirimi, 15 bin liraya çıkarılacak, System.String[]
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifi ile hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan da vazgeçilecek... Canan Sakarya'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:08 
Ekonomi
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