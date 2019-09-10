Son Dakika Haberleri: Hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor
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Hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor

1 saat önce

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor, System.String[]

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:30 
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