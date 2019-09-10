Hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor
1 saat önce
Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.
Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:30
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