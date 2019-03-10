Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı

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Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu