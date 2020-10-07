BARTIN'da, hurda demir yüklü TIR'ın kavşakta devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Kaza saat 16.00 sıralarında, Bartın Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın Limanından aldığı hurda demirleri organize sanayi bölgesindeki demir çelik fabrikasına götüren Dursun Cemal Özcan (49) idaresindeki 78 BT 672 plakalı TIR, sürücünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Dursun Cemal Özcan'ı hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola saçılan hurda demirler ve TIR çekici ile yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri TIR'ın deposundan yola akan yakıt nedeniyle temizlik çalışması yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hurda demir yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika