Hurda demirleri çalan hırsızlar yakandı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde şüpheli görülen bir araç içinde çalıntı olduğu anlaşılan hurda demirler çıktı.

Alınan bilgilere göre, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada, bagajında hurda demirlerinin olduğu görülmesi üzerine yapılan araştırma sonucu, buluntuların çalıntı olduğu tespit edildi. Araç içerisinde bulunan I. R. O. e I. Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

Ayrıca I. R. O.'nun üzerinde bulunan kurusıkı tabanca ve fişekler muhafaza altına alınarak 2 bin 356 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. - BİLECİK