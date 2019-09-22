Son Dakika Haberleri: Hurda deporsundan çalıntı araç çıktı
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Hurda deporsundan çalıntı araç çıktı

1 saat önce

Zonguldak'ta jandarma ekipleri hurda deposunda bulunan aracın 2016 yılında İstanbul'dan çalıntı araç olduğunu tespit etti.

Hurda deporsundan çalıntı araç çıktı, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma ekipleri hurda deposunda bulunan aracın 2016 yılında İstanbul'dan çalıntı araç olduğunu tespit etti.


Çaycuma ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timi, Nebioğlu beldesindeki yol kenarında R.Ş. isimli şüphelinin hurda deposunda bir aracın şase numarasından yapılan sorgulamada aracın 2016 yılında İstanbul'dan çalındığı bilgisine ulaştı. M.K.'nın 2016 yılında İstanbul'un Avcılar ilçesinde aracının çalındığını ihbar ettiği ancak aracıyla ilgili herhangi bir ize rastlanılamadığı ortaya çıktı. Çalıntı aracı tespit eden jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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