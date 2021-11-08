Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü; kundaklama anı kamerada (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda deposunun ateşe verildiği ve içinde bulunan Ali Rıza Durna'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Durna'nın yeğeni O.D'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,