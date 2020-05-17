Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Manavgat Organize Sanayi Sitesi'nde hurdacıların bulunduğu bölümde saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve vidanjörler sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.Biri boş arazide, diğeri ise hurda toplama deposunda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Boş arazideki yangın söndürülürken, iş yerindeki yangın ise plastik malzemelere de sıçrayınca büyüdü. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ilk çıktığı anda dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.