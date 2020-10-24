Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde Sait Savaş'a ait hurda deposunun arka kısmında akşam saatlerine yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

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