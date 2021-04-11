Son dakika haber: Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, akaryakıt istasyonu yanında bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Derince Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak üzerindeki bir hurda deposunun ofis kısmında meydana geldi. İşçilerin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, kısa sürede ofis olarak kullanılan prefabrik yapının tutuşmasına neden oldu. İtfaiyeye haber veren işçiler, akaryakıt istasyonu yanında bulunan hurda deposunda alevlerin hurda malzemelere sıçramaması için yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.