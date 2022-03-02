Hurda deposunun patlama anı kameralarda - Son Dakika
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Hurda deposunun patlama anı kameralarda

02.03.2022 12:28
Hurda deposunun patlama anı kameralarda

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Patlamayla birlikte olay yeri savaş alanına dönerken, can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz kaçağından kaynaklandığı iddia edilen patlamada, yan dükkandaki çay ocağı sahibi R.Ü. ve çay söylemeye gelen D.C. yaralandı. Depoda o esnada kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri başka bir patlamanın veya yangının çıkmaması için gerekli çalışmayı yaptı. Sağlık ekipleri ise, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, patlamanın yaşandığı dükkanın karşısındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan patlama saniye saniye gözler önüne serilirken, alev topuna dönen dükkanda can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

(Ali Kamur-İHA)

Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Hurda deposunun patlama anı kameralarda

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Osmangazi, Patlama, Savaş, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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