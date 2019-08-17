Hurda eşyalarını yığdığı parktan çıkarıldı
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Kızılsaray Mahallesinde bulunan bir parkta, topladıkları hurda eşyaların stoklandığını tespit eden Toplum Destekli Polis ekipleri şahsı parktan uzaklaştırarak, vatandaşın kullanımına açılmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
Kızılsaray Mahallesinde bulunan bir parkta, topladıkları hurda eşyaların stoklandığını tespit eden Toplum Destekli Polis
ekipleri şahsı parktan uzaklaştırarak, vatandaşın kullanımına açılmasını sağladı.
Kızılsaray Mahallesinde bulunan parkın, bazı şahıslar tarafından istila edildiğinin ve topladıkları hurda eşyaları bu parkta stokladıklarını tespit eden ve defalarca belediye Zabıta
Ekipleri nezaretinde parkı temizleten ve şahısları uzaklaştıran mahalle polisleri, bayram sonrası yaptığı kontrollerde aynı şahısların parkı istila ettiklerini görmeleri üzerine Belediye Zabıta ekipleri çağrıldı. Bölgedeki eşyalar kamyona doldurularak park yeniden temizletildi.
Ayrıca, şahsa idari para cezası uygulanarak, park vatandaşın kullanımına açıldı. - ANTALYA
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