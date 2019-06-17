Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı
21 dakika önce
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi
İsmail Küçükkaya'nın programını izleyen Armağan Çağlayan'dan ilginç Fatih Portakal yorumu