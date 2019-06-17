Son Dakika Haberleri: Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı
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Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı

21 dakika önce

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi.

Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı, System.String[]
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Osmaniye, Organize Sanayi Bölgesi, Güncel
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